Brez tragičnega decembra statistika v Podravju lani najboljša v zadnjih letih

piše Gregor Mlakar

Maribor, 16. januarja - Statistika najhujših dogodkov s področja kaznivih dejanj zoper življenje in telo na območju mariborske policijske uprave bi v letu 2020 bila ena najboljših v zadnjih letih, če ne bi bilo krvavega zadnjega meseca. Tik pred decembrskimi prazniki je prišlo do poskusa umora, med njimi pa do družinske tragedije s trojnim umorom.