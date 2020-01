V Podravju lani manj najhujših kaznivih dejanj

Maribor, 25. januarja - V Podravju je bilo leto 2019 eno najmirnejših na področju najbolj krutih kaznivih dejanj zoper življenje in telo. Kot kaže statistika Policijske uprave Maribor, je minilo brez umora, so pa zabeležili dva uboja in po en poskus umora in uboja. Sodni epilog je doživel le uboj, ki se je marca zgodil v Ošlju nad Slovensko Bistrico.