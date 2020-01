Lani v Sloveniji najmanj umorov v zadnjih 10 letih

Ljubljana, 21. januarja - Število umorov v Sloveniji iz leta v leto zelo niha. Lani je policija obravnavala 10 umorov ter poskusov umorov, kar je bilo najmanj v zadnjih desetih letih. Največ so jih obravnavali leta 2015, kar 25. Umori in uboji so dejanja, ki se v Sloveniji še vedno pogosto dogajajo v družinskem krogu ali med znanci, motiv je največkrat spor ali maščevanje.