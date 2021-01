Strokovnjaki WHO prispeli na Kitajsko

Wuhan, 14. januarja - Skupina strokovnjakov, ki bo s pooblastilom Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) ugotavljala izvor novega koronavirusa, je danes prispela v kitajsko mesto Wuhan. V državi so ravno danes potrdili prvo smrt zaradi covida-19 po več mesecih. Medtem se v Ženevi pripravljajo na srečanje izrednega odbora WHO zaradi novih sevov koronavirusa.