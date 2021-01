Zdravstveni inšpektorat v minulem tednu izrekel 19 sankcij, policija uvedla 491 prekrškovnih postopkov

Ljubljana, 13. januarja - Zdravstveni inšpektorat je v preteklem tednu opravil 4176 nadzorov, povezanih z obvladovanjem epidemije. Izrekel je 19 sankcij, 452 opozoril in izvedel 104 upravne ukrepe. Policija pa je na podlagi prijav in lastnih zaznav izrekla 711 opozoril in uvedla 491 prekrškovnih postopkov, je razvidno iz poročil, s katerimi se je seznanila vlada.