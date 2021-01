Italijanska stroka za podaljšanje izrednih razmer zaradi epidemije do julija

Rim, 13. januarja - Italijanski strokovnjaki so se danes zavzeli za podaljšanje izrednih razmer v Italiji zaradi epidemije covida-19 do julija. Vlada pa se je kasneje zavzela za podaljšanje do aprila. Predsednik ustavnega sodišča Giancarlo Coraggio je medtem pojasnil, da mora država ljudem, ki bi zaradi cepljenja proti covidu-19 utrpeli škodo, plačati odškodnino.