Doslej v Sloveniji razdelili okoli 40.000 odmerkov cepiva

Ljubljana, 13. januarja - Prvo tedensko poročilo o cepljenju Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) kaže, da so do danes razdelili okoli 40.000 odmerkov cepiva, ker podatki v register prihajajo počasneje, pa je do desete ure v njem skupno število cepljenih znašalo 25.200 ljudi, je povedala nacionalna koordinatorka programa cepljenja Marta Grgič Vitek.