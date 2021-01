Dejstva o cepljenju: Cepivo ne more povzročiti bolezni covid-19

Ljubljana, 13. januarja - Cepivo proti covidu-19 ne more povzročiti bolezni, zatrjujejo strokovnjaki. Prav tako pozitivni test na koronavirus ne more biti posledica stika z RNK virusa prek cepiva. Lahko pa se zgodi, da cepljenje časovno sovpada z okužbo z novim koronavirusom in oseba zboli zaradi tega.