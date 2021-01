Zdravniška stroka prebivalcem priporočila cepljenje proti koronavirusu

Ljubljana, 13. januarja - Zdravniške organizacije, medicinski fakulteti in komisija za medicinsko etiko prebivalcem priporočajo, da se odločijo za cepljenje proti covidu-19, če jim zdravstveno stanje to dopušča. "Le enotni in solidarni bomo kolikor mogoče hitro obvladali epidemijo in spet omogočili življenje brez epidemijskih omejitev," so zapisali.