V Angliji in Walesu lani smrtnost kot v času španske gripe

London, 12. januarja - V Angliji in Walesu sta lani umrla 608.002 človeka, kar je največ po letu 1918, ki velja za leto španske gripe. Takrat je umrlo 611.861 ljudi, je danes objavil britanski statistični urad. Dodali so, da je podatke v tako dolgem časovnem obdobju težko primerjati, saj se je od takrat zelo spremenila velikost in starostna struktura prebivalstva.