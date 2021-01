V ponedeljek potrdili 1860 okužb z novim koronavirusom, umrlo 31 covidnih bolnikov

Ljubljana, 12. januarja - V ponedeljek so v Sloveniji ob 13.967 PCR in hitrih testih potrdili 1860 okužb z novim koronavirusom, je objavila vlada. Delež pozitivnih PCR testov je bil 25,2 odstotka, hitrih testov pa 5,6 odstotka. Hospitalizirana sta bila 1202 bolnika s covidom-19, od tega 192 na intenzivni negi. V domačo oskrbo so odpustili 110 oseb, 31 jih je umrlo.