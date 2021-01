Dvolastniki zemljišč znova s težavami pri prehajanju meje z Italijo

Goriška Brda/Nova Gorica, 11. januarja - Župana občin Nova Gorica in Brda, Klemen Miklavič in Franc Mužič, sta na vlado in notranje ministrstvo naslovila dopis s prošnjo, da se dvolastnike zemljišč znova uvrsti med izjeme pri prehajanju državne meje z Italijo brez predhodnega testiranja ali karantene. Ob tem sta opozorila na težave, ki jih dvolastnikom prinaša omejitev.