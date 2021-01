Pri 34-letniku iz Litije našli večjo količino konoplje

Hrastnik, 11. januarja - Hrastniški policisti so ponoči pri nadzoru prometa ustavili 34-letnega voznika osebnega vozila, pri katerem so v prtljažnem prostoru našli okoli 3,5 kilograma konoplje. Kot so sporočili iz Policijske uprave Ljubljana, bodo zoper osumljenca, ki je sicer doma z območja Litije, vložili kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.