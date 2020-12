Štirje od mariborske mamilarske združbe pristali v priporu

Maribor, 17. decembra - Mariborski kriminalisti so javnosti posredovali več informacij v zvezi s torkovim prijetjem enajstih osumljencev, povezanih s prodajo drog, ki so ga izvedli v sodelovanju z ljubljanskimi kolegi in kriminalisti Generalne policijske uprave. Po današnjem zaslišanju je preiskovalni sodnik štiri poslal v pripor, ostale pa so spustili na prostost.