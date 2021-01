Za tatvine koles višjega cenovnega razreda ovadili Ljubljančana

Kranj, 6. januarja - Radovljiški policisti so zaradi tatvin koles višjega cenovnega razreda in neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami kazensko ovadili dva Ljubljančana. Gre za zaključeno kriminalistično preiskavo tatvin sedmih koles na območju gorenjske, primorske in goriške regije sredi lanskega leta v vrednosti okoli 22.000 evrov.