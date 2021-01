Iniciativa otrok ne damo Kustečevi predala poziv za normalizacijo šolstva

Ljubljana, 8. januarja - Iniciativa otrok ne damo je danes ministrici za izobraževanje Simoni Kustec predala poziv za normalizacijo vzgoje in izobraževanja. Želijo si, da bi pri odločanju sodelovalo več strok, med njimi tudi pedagoška, psihološka in pedopsihiatrična. Poziv je podpisalo 10.179 državljanov in 1850 zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, navajajo v iniciativi.