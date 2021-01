Na Japonskem rekordnih več kot 7700 novih okužb z novim koronavirusom

Tokio, 8. januarja - Na Japonskem so danes potrdili 7711 novih okužb. To je že četrti dan zapored, da so zabeležili rekordno število dnevnih okužb z novim koronavirusom. V Tokiu so medtem začele veljati izredne razmere, ki so jih razglasili zaradi porasta okužb, poroča nemška tiskovna agencija dpa.