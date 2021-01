Predsednici zbornic zdravstvene nege in zdravnikov pozivata vse zdravstvene delavce k cepljenju proti covidu-19

Ljubljana, 8. januarja - Predsednici stanovskih zbornic zdravnikov ter zdravstvene in babiške nege, Zdenka Čebašek-Travnik in Monika Ažman, podpirata cepljenje proti covidu-19 in k cepljenju pozivata vse zdravstvene delavce. Cepljenje po njunem prepričanju predstavlja najučinkovitejši ukrep za zaščito zdravja vseh, tako zdravstvenih delavcev kot celotne populacije.