Prihodnost šolanja terja vključevanje in sodelovanje vseh v izobraževalnem procesu

Ljubljana, 8. januarja - Pandemija covida-19 ponuja priložnost za poglobljen premislek o prihodnosti izobraževanja z vključevanjem in sodelovanjem vseh v izobraževalnem procesu, saj šolanje na daljavo z uporabo IKT prinaša tako pozitivne kot tudi negativne posledice. To so glavna sporočila pogovora v ciklu spletnih razprav Studio Evropa na temo šolanja med pandemijo.