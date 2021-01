Tat v Mariboru v enem dnevu kar trikrat zasačen

Maribor, 8. januarja - Policisti so imeli v četrtek popoldne v Mariboru opravka z 39-letnim moškim, ki je kradel v prodajalnah. Najprej je bil nasilen do prodajalke, ki mu je poskušala preprečiti tatvino le nekaj evrov vrednih izdelkov. Čez dve uri pa so ga prijeli varnostniki pri dveh zaporednih tatvinah v drugi trgovini v tem mestu.