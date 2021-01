Pri vozniku doma policisti našli drogo in gumijevko

Maribor, 8. januarja - Patrulja policijske postaje Gorišnica je v četrtek zjutraj ustavila 32-letnega voznika tovornega vozila, ki je vozil brez vozniškega dovoljenja in najverjetneje tudi pod vplivom prepovedanih drog. Še isti dan so policisti pri njem opravili hišno preiskavo in pri tem našli manjše količine konoplje in gumijevko, ki spada med hladna orožja.