V ZDA proti covidu-19 cepili več kot pet milijonov ljudi

New York, 8. januarja - Ameriški Center za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC) je sporočil, da so do srede po državi proti koronavirusu cepili 5,3 milijona ljudi, v prihodnje pa naj bi se cepljenje pospešilo. V državi New York povprečno cepijo po 30.000 ljudi na dan, doslej pa je vsaj en odmerek cepiva prejelo 430.000 prebivalcev te ameriške zvezne države.