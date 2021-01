Napadalcem na ameriški kongres grozi do deset let zaporne kazni

Washington, 7. januarja - Ameriška policija išče podpornike predsednika ZDA Donalda Trumpa, ki so v sredo nasilno vdrli v poslopje ameriškega kongresa. Po poročanju ameriške televizije Fox News napadalcem na kongres grozi do 10 let zaporne kazni. Doslej so aretirali 68 ljudi. V ameriški javnosti se je že razvnela razprava, kako je lahko prišlo do sredinih dogodkov.