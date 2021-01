Stekla gradnja kanalizacije na Ptuju

Ptuj, 7. januarja - Na terenu so se danes začela izvajati dela v okviru projekta odvajanja in čiščenja odpadne vode v porečju Drave na območju mestne občine Ptuj. Gre za zelo pomemben projekt, saj bo zgrajenih 32,07 kilometra kanalizacijskega omrežja in 16 črpališč ter izvedlo 698 priključkov na javno kanalizacijsko omrežje, so sporočili z občine.