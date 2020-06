Ptujska občina začela z gradnjo kanalizacije v Grajeni

Ptuj, 8. junija - Ptujsko komunalno podjetje danes po naročilu tamkajšnje mestne občine v naselju Grajena začenja z izgradnjo kanalizacije. Kot so sporočili iz Mestne občine Ptuj, bodo v sklopu del izvedli niz kanalov v središču Grajene, in sicer nasproti osnovne šole. Z deli bo izbrani izvajalec zaključil predvidoma do konca oktobra.