V Sloveniji obžalovanje dogajanja v Washingtonu

Ljubljana, 6. januarja - Na današnji vdor podpornikov Donalda Trumpa v ameriški kongres so se odzvali tudi nekateri slovenski politiki, ki prizore iz Washingtona označujejo kot žalostne, šokantne in kot napad na demokracijo. V odzivih so med drugim izpostavili demokratičnost ameriških volitev, nekateri pa v dogajanju vidijo tudi lekcijo za Slovenijo.