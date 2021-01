Bela hiša: Na poti v Kapitol je nacionalna garda

Washington, 6. januarja - Na poti v poslopje ameriškega kongresa, kamor so danes vdrli podporniki ameriškega predsednika Donalda Trumpa, je nacionalna garda, je sporočila Bela hiša. Podpredsednik Mike Pence pa je protestnike pozval, naj takoj zapustijo Kapitol. CNN medtem poroča, da je bilo v nasilju ranjenih več policistov in da so najmanj enega odpeljali v bolnišnico.