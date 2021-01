V streljanju v ameriškem kongresu naj bi bila ranjena ženska

Washington, 6. januarja - Policija je v poslopju ameriškega kongresa, kamor so danes vdrli privrženci predsednika Donalda Trumpa, izvlekla orožje, uporabili so tudi solzivec, poročajo ameriški mediji. Ena oseba je ranjena, poroča CNN. Vodstvi senata in predstavniškega doma sta na varnem, prav tako podpredsednik Mike Pence in njegova naslednica Kamala Harris.