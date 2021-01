Pogodba za prenovo Hotela Brdo podpisana, dela naj bi stekla okoli 20. januarja

Brdo pri Kranju, 6. januarja - JGZ Brdo je danes s podjetjem Makro 5 gradnje podpisal pogodbo za obnovo Hotela Brdo. 11,5 milijona evrov vredna obnovitvena dela bodo predvidoma stekla okoli 20. januarja in bodo po pogodbi končana do 10. junija. Tako bo po težavah z izbiro izvajalca hotel vendarle nared do začetka predsedovanja Slovenije Svetu EU.