Na Brdu zdaj načrti za celovito prenovo hotela za osem milijonov evrov

Brdo pri Kranju, 19. maja - Potem ko je v vodo padla celovita rekonstrukcija in dograditev Hotela Brdo, so se na Brdu lotili priprave novega projekta. Ta še vedno obsega celovito zunanjo in notranjo prenovo hotela, ki pa naj bi namesto 40 milijonov evrov stala osem oziroma z davkom na dodano vrednost okoli 10 milijonov evrov. Končana naj bi bila v letu dni.