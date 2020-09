Na javnem razpisu za prenovo Hotela Brdo tri prijave

Ljubljana/Brdo pri Kranju, 22. septembra - V igri za prenovo Hotela Brdo ostajajo vsi trije kandidati, ki so v okviru postopka javnega naročila oddali prijave in dokazali sposobnost za izvedbo del. Gre za prijave, v katerih kot vodilni partnerji nastopajo novomeški CGP, ljubljanska Lesnina MG Oprema in litijski Trgograd.