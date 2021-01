Dejstva o cepljenju: Kronični bolniki med ranljivejšimi za potek covida-19, cepljenje zanje priporočljivo

Ljubljana, 25. januarja - Pri kroničnih bolnikih je tveganje za težji potek prebolevanja covida-19 večje, zato stroka priporoča tem skupinam ljudi, naj se cepijo. Klinična preizkušanja cepiv proti covidu-19, ki so bila doslej odobrena v EU, kažejo, da so cepiva za kronične bolnike varna in učinkovita.