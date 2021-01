Peking in WHO nadaljujeta pogovore o datumu obiska strokovnjakov na Kitajskem

Peking, 6. januarja - Peking in Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) nadaljujeta pogovore o "natančnem datumu in načinih obiska" mednarodne skupine strokovnjakov na Kitajskem, ki naj bi preiskala izvor novega koronavirusa, so danes sporočili v Pekingu. Kot so dodali, pa zastoju glede dolgo načrtovane misiji ne botruje le vprašanje izdaje vstopnih vizumov.