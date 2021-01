Na Otoku začeli cepiti z drugim cepivom proti covidu-19, v EU kritike zaradi počasnega cepljenja

Bruselj/Pariz/Dunaj, 4. januarja - V Veliki Britaniji so začeli množično cepljenje prebivalstva proti covidu-19 s cepivom švedsko-britanskega farmacevtskega podjetja AstraZeneca in britanske univerze Oxford. Po državah članicah EU se medtem nadaljuje cepljenje proti covidu-19 s Pfizerjevim cepivom, pri čemer pa je več vlad in tudi sama unija tarča kritik zaradi počasnega cepljenja.