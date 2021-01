V soboto potrdili 725 okužb z novim koronavirusom, umrlo 29 covidnih bolnikov

Ljubljana, 3. januarja - V Sloveniji so v soboto opravili 2304 PCR testov in 390 hitrih testov ter potrdili 725 okužb z novim koronavirusom, je objavila vlada. Hospitaliziranih je bilo 1173 bolnikov s covidom-19 oz. 62 več kot v petek. Intenzivno zdravljenje je potrebovalo 190 oseb (dva več kot v petek). Umrlo je 29 oseb, prav toliko so jih odpustili v domačo oskrbo.