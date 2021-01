Na ministrstvu za izobraževanje obžalujejo, da Otok ne sodeluje več v programu Erasmus+

Ljubljana, 1. januarja - Združeno kraljestvo z današnjim dnem, ko je začasno začel veljati sporazum o prihodnjih odnosih z Evropsko unijo, ne sodeluje več v programu Erasmus+, ki omogoča študij, usposabljanje in pridobitev delovnih izkušenj v tujini. Z ministrstva za izobraževanje, znanost in šport so danes sporočili, da to močno obžalujejo.