Od sobote na brniškem letališču in nekaterih prehodih s Hrvaško testiranje s hitrimi testi

Ljubljana, 31. decembra - Od sobote bo na petih mejnih prehodih s Hrvaško in brniškem letališču potekalo testiranje na novi koronavirus s hitrimi antigenskimi testi, je na današnji dopisni seji odločila vlada. Ob tem je na seznam izjem za vstop brez karantene ali negativnega testa PCR dodala pet novih, med njimi so športniki, otroci in pripadniki nujnih služb.