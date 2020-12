Informacije o spremembah v zvezi z brexitom dostopne na spletnih straneh vlade in EU

Ljubljana, 31. decembra - Združeno kraljestvo bo v petek zapustilo evropski enotni trg in carinsko unijo, veljati pa bo začel sporazum o prihodnjih odnosih med Otokom in EU. To prinaša številne spremembe za državljane in podjetja. Informacije o spremembah je med drugim mogoče najti na različnih spletnih straneh slovenske vlade, finančne uprave in EU.