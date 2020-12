Zaradi novega seva koronavirusa od danes ostrejši ukrepi za tri četrtine prebivalcev Anglije

London, 31. decembra - Britanske oblasti so strožje ukrepe za zajezitev širjenja novega koronavirusa z današnjim dnem razširile na večji del Anglije, kar pomeni, da veljajo za tri četrtine tamkajšnjega prebivalstva. Kot je v sredo pojasnil minister za zdravje Matt Hancock, so se za to odločili spričo rekordnega porasta števila okužb z novim sevom novega koronavirusa.