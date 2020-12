Vlada do 12. januarja podaljšala omejitve pri verskih obredih in kulturnih ustanovah

Ljubljana, 30. decembra - Vlada je na današnji dopisni seji do torka, 12. januarja, podaljšala veljavnost odlokov o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode in o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev. Podaljšanje veljavnosti odlokov je vlada utemeljila s trenutno epidemiološko situacijo v državi.