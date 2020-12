Vlada do 5. januarja podaljšala omejitve pri verskih obredih in kulturnih ustanovah

Ljubljana, 26. decembra - Vlada je na današnji dopisni seji do torka, 5. januarja, podaljšala veljavnost odlokov o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode in o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev. Kot izjemo od slednje prepovedi se dodaja muzeje in galerije v primorsko-notranjski statistični regiji.