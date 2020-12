Minister za kulturo Simoniti pozitiven na testu za koronavirus

Ljubljana, 30. decembra - Minister za kulturo Vasko Simoniti je bil na rutinskem testu pozitiven za koronavirus, so sporočili iz ministrstva. Kot so pojasnili, za zdaj kaže blažje simptome covida-19. Njegovi ožji sodelavci so ravnali v skladu s priporočili in zahtevami Nacionalnega inštituta za javno zdravje in zdravstvene stroke, so še poudarili.