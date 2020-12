Na Hrvaškem še 1850 okužb z novim koronavirusom

Zagreb, 30. decembra - Na Hrvaškem so v zadnjih 24 urah ob 6322 testih potrdili 1850 novih okužb z novim koronavirusom, umrlo pa je 65 bolnikov s covidom-19, je danes objavil nacionalni štab civilne zaščite. Danes objavljeno število testov in okuženih je nižje, kot je bilo prejšnjo sredo, ko so ob 10.194 testih potrdili 2763 novih okužb.