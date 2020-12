ECDC za boljši nadzor novih različic koronavirusa

Stockholm, 30. decembra - Evropski center za nadzor in preprečevanje bolezni (ECDC) je zdravstvenim oblastem v članicah Evropske unije priporočil, naj bolje nadzorujejo nove različice novega koronavirusa, da bi ugotovili, kako razširjene so v Evropi. Zato je med drugim potrebnih več testiranj in boljše sledenje stikom z okuženimi, je ECDC sporočil v torek zvečer.