V Veliki Britaniji rekordnih več kot 53.000 novih okužb

London, 29. decembra - V Veliki Britaniji danes poročajo o novem dnevnem rekordu okužb z novim koronavirusom. Potrdili so jih 53.135, potem ko so v ponedeljek prvič poročali o več kot 40.000 okužbah. Oblasti so zaskrbljene zaradi naraščanja okužb in okrepljenega pritiska na zdravstvo.