Po testiranju zaposlenih bi se kot prvi v šole lahko vrnili otroci s posebnimi potrebami

pripravila Tjaša Doljak

Ljubljana, 28. decembra - Cepljenje proti novemu koronavirusu se nadaljuje, doslej je cepivo prejelo že okoli 8000 starostnikov in zdravstvenih delavcev. Ob tem, ko so spet začele delati tržnice in trafike, pa še ni znano, kdaj bi se lahko pouk vrnil v šolske klopi. Prvi bi se lahko v šole vrnili otroci s posebnimi potrebami, in sicer po testiranju zaposlenih v zavodih.