Belgija in Latvija začeli cepljenje proti covidu-19

Bruselj/Riga/Reykjavik, 28. decembra - Belgija in Latvija sta se danes pridružili vse daljšemu seznamu držav Evropske unije, ki so začele cepljenje proti covid-19 s cepivom ameriškega Pfizerja in nemškega BioNTecha. Cepivo je danes prejela tudi Islandija, poroča nemška tiskovna agencija dpa.