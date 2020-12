Ljubljana, 28. decembra - V zadnjem obdobju so se razmere v pandemiji covida-19 precej spremenile, večinoma na bolje. V Sloveniji je prišlo do izboljšanja, vendar je po novem na prvem mestu med opazovanimi državami, še prejšnji teden je bila na četrtem. Za Slovenijo sledijo Nizozemska, Srbija in Češka.