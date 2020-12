Dnevnik o sporazumu med EU in Veliko Britanijo (28. 12.)

Ljubljana, 27. decembra - Andrej Brstovšek v komentarju Tolažba za 1. januar piše o sporazumu o prihodnjih odnosih med EU in Veliko Britanijo, ki je največji dvostranski sporazum v zgodovini. Sočasno z njegovo uveljavitvijo so povsod tam, kjer sporazum tega ni preprečil, zrasle ovire med EU in Veliko Britanijo, z njegovo uveljavitvijo pa se končuje tudi prehodno obdobje.