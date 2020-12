Finance o eksperimentiranju z ukrepi (28. 12.)

Ljubljana, 27. decembra - Anja Zaletel v komentarju What does this button do? piše o zaostrovanju in sproščanju ukrepov, ki zadnje čase spominja na risanko Dexter's Lab. V njej mladi izumitelj ustvarja vedno nove naprave, ko pa jih dokonča, se od nekod vzame njegova sestra in pritisne najbližji gumb ter sproži vrsto zapletov, ki se največkrat končajo z eksplozijo in besom.